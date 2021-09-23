Коронавирус в Украине: 7 866 заболевших и 123 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 7 866 человек. Умерли 123 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Данные на четверг, 23 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 7 866 человек. Госпитализировали 2 070 больных, выздоровели 2 305 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 41 625, методом ИФА – 9 742, экспресс-тестами – 33 568.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (839), Львовской (685) и Донецкой (520) областях, а также в Киеве (467).

Умерли еще 123 человека. За все время скончались 55 284 людей.

С начала пандемии заболели 2 370 425 человек, а выздоровели 2 237 973 людей.

В тему: Врач рассказала, когда нужно вакцинироваться переболевшим коронавирусом людям.