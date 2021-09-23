Врач рассказала, кому коронавирус не страшен

Главное: Доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявила, что есть категория людей, которым коронавирус не страшен. По словам врача, риск заболеть снижает «генетика и хороший иммунитет».

Детали: Коронавирус может обострять хронические заболевания. Но в то же время существует категория людей, которые не рискуют заболеть COVID-19. Об этом рассказала доктор медицинских наук, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в интервью Дмитрию Гордону.

По словам врача, риск заболеть снижает «генетика и хороший иммунитет».

«Есть категория пациентов, что не болеет, ну не берет их вирус. Это как с гриппом, около 5%. А вообще — это генетика и хороший иммунитет», — сказала она.

Специалист отметила, что ей известны случаи, когда COVID-19 протекает бессимптомно — тогда люди вообще не знают о болезни, но имеют антитела.

Голубовская также добавила, что коронавирус способен обострять заболевания, которые были у человека ранее.

В тему: Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут повременить с вакцинацией. По словам доктора медицинских наук Ольги Голубовской, отложить прививку можно примерно на полгода.