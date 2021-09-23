Определился обладатель Суперкубкa Украины по футболу

Главное: Состоялся поединок за Суперкубок Украины по футболу. «Шахтер» уверенно обыграл «Динамо» со счетом 3:0.

Детали: Сегодня, 22 сентября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялся поединок за Суперкубок Украины по футболу. В нем встречались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

Обе команды начали встречу довольно резво и первыми убойный момент создали киевляне. Супряга, получив мяч в штрафной, накрутил защитника и пробил в ближний угол, но «горняков» спасла штанга, а набежавший на добивание Цыганков не сумел сориентироваться в ситуации и не попал по мячу.

Спустя несколько минут опасно пробивал Буяльский, но в этом эпизоде свое мастерство уже продемонстрировал Пятов, переведя его удар на угловой.

А в середине первого тайма футболисты «Шахтера» открыли счет: Додо навесил с правого фланга, Марлос поборолся с защитниками а Траоре головой элегантно перебросил Бойко — 1:0.

Во второй половине встречи игра шла на встречных курсах, но на 54-й минуте все тот же Траоре отправил мяч в сетку пустых ворот после прострела Исмаили., удвоив преимущество своей команды.

А довершил разгром киевлян Алан Патрик, отправив пушку практически в «девятку» ворот Бойко. В итоге — уверенная победа «Шахтера» со счетом 3:0.

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