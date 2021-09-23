В СБУ рассказали, сколько раз угрожали Зеленскому с 2019 года

Главное: С 2019 года высшее руководство страны неоднократно получало в свой адрес угрозы. Из которых — 22 были адресованы президенту Украины, а еще три — министру внутренних дел.

Детали: Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021 было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых — 22 были адресованы президенту Украины, а еще три — министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь.

Так, с 2019 года в должности президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, причастных к анонимным сообщениям такого характера.

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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