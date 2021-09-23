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Новости > Названы страны-лидеры и аутсайдеры по распространению коронавируса в мире

Названы страны-лидеры и аутсайдеры по распространению коронавируса в мире

Агата Кловская
23.09.21 09:11
324
Названы страны-лидеры и аутсайдеры по распространению коронавируса в мире

Главное: В ВОЗ говорят, что количество еженедельных случаев коронавируса в мире начало уменьшаться. За весь период пандемии в мире было обнаружено около 228 млн случаев коронавируса и более 4,6 млн смертей от его последствий.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что количество еженедельных случаев коронавируса в мире начало уменьшаться. Однако отдельно в некоторых странах этот показатель растет. Об этом сообщает Globalnews.

По данным организации, с 13 по 19 сентября было выявлено более 3,6 млн новых случаев заражения COVID-19, что почти на 400 тысяч меньше, чем неделей ранее.

Так, существенно количество заражений упало в странах Ближнего Востока (на 22%) и в Юго-Восточной Азии (на 16%).

Однако, больше всего случаев в последнее время фиксируется в США, Индии, Великобритании, Турции и на Филиппинах.

В ВОЗ отмечают, что штамм коронавируса «Дельта» уже распространен в 185 странах.

Между тем, число ежедневных смертей от COVID-19 в мире уменьшилось с 62 до 60 тысяч.

В частности, в Юго-Восточной Азии число летальных случаев упало на 30%, однако в западной части Тихоокеанского региона был зафиксирован рост смертей на 7%.

В Организации добавляют, что за весь период пандемии в мире было обнаружено около 228 млн случаев коронавируса и более 4,6 млн смертей от его последствий.

В тему: Врач назвал единственный способ, как уберечься от коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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