Названы три основные версии покушения на Шефира

Главное: Глава Нацполиции Игорь Клименко назвал три версии покушения на Сергея Шефира. Его могли совершить из-за его госдеятельности, с целью давления на власть или дестабилизации, считают в МВД.

Детали: Полиция рассматривает три версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, сообщил в среду, 22 сентября, глава Нацполиции Игорь Клименко.

«С учетом получения предварительных данным три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины — это в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны, и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран», — сказал он.

В свою очередь, глава МВД Денис Монастырский уточнил: «Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены».

Также он сообщил, что раненый водитель прооперирован.

«Только что прооперировали водителя, его жизни действительно ничего не угрожает. И отмечу, что он еще до того, как поехать в больницу, успел указать следователям на место, откуда конкретно были совершены выстрелы, что дало возможность следователям оперативно проводить осмотр места события, необходимые следственные действия», — сказал министр.

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