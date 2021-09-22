На Виннитчине освятили новый престол храма УПЦ

22.09.21 16:26

Появилось видео эпичной драки в Крыму

22.09.21 15:44

Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу

22.09.21 15:24

У Путина попытались объяснить его затянувшееся исчезновение

22.09.21 15:15

В Украине вакцинация от коронавируса стала обязательной. Правда, не для всех

22.09.21 14:51

Зеленский пригрозил «сильным ответом» на обстрел автомобиля Шефира

22.09.21 14:20

Автомобиль Шефира после обстрела проехал еще 15 км

22.09.21 13:59

Стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира

22.09.21 13:50

Митрополит Антоний рассказал, как нужно относиться к Богу

22.09.21 13:25

На Одесчине подожгли строящийся храм УПЦ

22.09.21 12:58

Митрополит УПЦ объяснил, что делать, если просимое в молитве не исполняется