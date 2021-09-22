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Новости > Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу

Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу

Александр Панько
22.09.21 15:44
155
Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу

Главное: Помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал подробности обстрела его автомобиля. Он признался, что ему было жутковато.

Детали: Первый помощник президента Украины Сергей Шефир рассказал подробности сегодняшнего покушения на него. По его словам, по ним внезапно открыли огонь. Об этом политик рассказал в ходе брифинга после нападения.

«Не понимаю причин. Ехали и вдруг раздались выстрелы. Ранили водителя, но водитель молодец и не становился. Мы ускорились. Было жутковато. Я тут же позвонил в полицию и министру МВД», — рассказал Шефир.

При этом он отметил, что остановил первую скорую, которую увидел на дороге, и медики госпитализировали раненого водителя. По его словам, правоохранительные органы сработали оперативно.

Также он назвал фейками версии, которые озвучили некоторые СМИ, что покушение якобы могло быть связано с разногласиями в команде. Он считает, что покушение было совершено для запугивания власти.

«Я уже слышал несколько идиотских версий. Никаких конфликтов в команде нет. Это все фейки. У нас команда дружная и слаженная. Я думаю, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти», — подытожил Шефир.

В тему: Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского.

Стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира.

На авто Шефира устроили засаду в лесу. После обстрела он проехал еще 15 км.

Зеленский пригрозил «сильным ответом» на обстрел автомобиля Шефира.

Тэги: автомобиль, происшествие, политика, обстрел, Владимир Зеленский, Сергей Шефир

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