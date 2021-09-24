Стало известно, почему некоторые из нас буквально ненавидят капусту

Главное: Ученые объяснили, почему-то некоторые не любят есть капусту. Все дело в определенном ферменте.

Детали: Некоторые люди ненавидят есть капусту. Научное обоснование этому нашли ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, которых цитирует издание Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Исследователи пояснили, что растения рода Brassica, к которому относятся такие овощи, как капуста, брокколи, цветная и брюссельская капуста, содержат в себе соединение сульфоксид S-метил-L-цистеин. Оно, в свою очередь, при воздействии на него фермента в тканях растения, а также того же фермента, вырабатываемого бактериями полости рта некоторых людей, производит мощный сернистые запахи.

Отмечается, что уровни этих летучих соединений схожи в парах родитель-ребенок, что поясняет наследственную нелюбовь к капусте, основанную на общности микробиома полости рта.

При этом, сказано в отчете, были обнаружены значительные различия в производстве летучих соединений серы между людьми, а у детей обычно были такие же уровни, как и у их родителей.

Уточняется, что, как правило, нелюбовь к капусте возникает в детстве, а по мере взросления, это отторжение либо сохраняется, либо человек привыкает к особому вкусу овощей рода Brassica и перестает его замечать.

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