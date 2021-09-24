Ученые придумали, как снизить вред красного мяса

Главное: Ученые поведали, как снизить вред красного мяса. Его следует вымачивать.
Детали: Ученые из Редингского университета в Великобритании в рамках проекта PHYTOME выяснили, как снизить вред красного мяса. Их цитирует издание Molecular Nutrition and Food Research.
По их словам, вещества, содержащиеся в розмарине, зеленом чае и рейнутрии японской могут стать заменителем канцерогенных нитритов, добавляемых в качестве консервантов в обработанные продукты из красного мяса.
Например, исследователи добавляли в колбасные изделия и ветчины, а также в вареное и вяленое красное мясо натуральные экстракты различных растений и их смеси.
Эксперты говорят, что использование натуральных добавок в обработанном красном мясе снижает образование в организме соединений, связанных с раком. Дело в том, что они обладают определенным защитным эффектом, даже когда красное мясо содержало нитрит.
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