Киевлянам объяснили, кому грозят многотысячные штрафы в период карантина

Главное: Киевские заведения будут подвергаться регулярным проверкам на предмет соблюдения карантинных ограничений. Минимальный размер штрафа — 34 тысячи гривен.

Детали: После того, как Киев и регионы Украины перейдут в «желтую» зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса, в столице заведения сразу же начнут проверять и штрафовать за нарушение противоэпидемических требований.

Заведения может оштрафовать Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, минимальный размер штрафа — 34 тысячи гривен, рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии «РБК-Украина».

Собеседник отметил, что ведомство не может штрафовать обычных украинцев, поскольку это входит в обязанности сотрудников полиции.

В тему: Украину перевели в желтую карантинную зону.