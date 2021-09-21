Вулкан на Канарах уничтожил более 160 домов

Главное: 166 домов уничтожены из-за извержения вулкана на Канарах. Лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1300 человек.

Детали: Извержение вулкана на Канарских островах уничтожило не менее 166 домов на острове Пальма. Об этом сообщает Cadena SER.

Сообщается, что в ночь на 21 сентября на острове Пальма были зафиксированы еще четыре небольших землетрясения. Из-за нового потока лавы эвакуировали людей в одном из районов муниципалитета Эль-Пасо. Общее число эвакуированных из-за извержения вулкана достигло почти 6000.

Также сообщается, что лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1300 человек, но его скорость существенно упала. Лава уже покрыла площадь более 100 га.

В тему: В воскресенье в Испании на острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Он считается одним из самых активных на Канарских островах.

На Канарах массово эвакуируют людей из-за вулкана.