Украина все же перешла в желтую карантинную зону

Главное: Украину перевели в желтую карантинную зону. Она начнет действовать с четверга.

Детали: С четверга, 23 сентября, Украина окажется в желтой карантинной зоне из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает Кабинет министров.

Соответствующее решение приняла сегодня Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Вводятся следующие ограничения:

- школы, детсады и вузы работают при условии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала;

- запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

- не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами должно быть минимум полтора метра;

- кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с наполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

- спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на десять квадратных метров площади.

Подчеркивается также, что данные ограничения не будут действовать, если 80% участников, организаторов мероприятий или работников заведений имеют по крайней мере одну прививку или отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа). Подтвердить вакцинацию можно будет с помощью COVID-сертификата.

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