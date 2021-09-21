Коронавирус в Украине: 5 159 заболевших и 137 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 5 159 человек. Умерли 137 людей.

Детали: В Украине фиксируется рост активности коронавируса. Данные на вторник, 21 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 5 159 человек. Госпитализация понадобилась для 1 086 больных, а выздоровели 2 156 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 30 563, ИФА – 7 718, экспресс-тестами – 25 692.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399).

Умерли 137 людей. За все время скончались 55 056 человек.

С начала пандемии заболели 2 355 805 людей, а выздоровели 2 233 573 человек.

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