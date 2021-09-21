Десятки украинских девочек стали жертвами порнографа из Австрии и его молодой жены

Главное: Винницкие правоохранители объявили о подозрении гражданину Австрии и его жене по 40 фактам, связанным с изготовлением и распространением детской порнографии, а также торговлей людьми.

Детали: Следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Винницкой области объявили о подозрении гражданину Австрии и его жене. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, пару задержали в июле прошлого года.

Как установило следствие, в частном доме в Винницком районе они под видом детского модельного агентства устроили студию, в которой осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных детей, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах.

Для получения прибыли злоумышленники совратили 34 несовершеннолетних девочки.

На днях 36-летнему австрийцу объявили о подозрении по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию, а его 23-летней сообщнице — по статье о торговле людьми. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В тему: В середине 2021 года в Украине разоблачили крупную сеть по созданию, сбыту и распространению детской порнографии. В ходе операции было проведено 47 обысков, во время которых разоблачили такое же число злоумышленников. Было изъято более 18 терабайтов преступного контента, распространяемого на сотнях сайтов.

По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.