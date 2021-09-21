Невакцинированным чиновникам могут запретить работать

Главное: Чиновников, которые не вакцинированы от коронавируса, могут запретить работать. Если же работник органов центральной власти не имеет прививки от коронавируса, ему придется показывать отрицательный ПЦР-тест.

Детали: Кабинет министров Украины будет рекомендовать допускать на работу только тех сотрудников органов центральной власти, которые имеют прививки от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил во время заседания Согласительного совета в парламенте.

Он напомнил, что сегодня вступило в силу постановление правительства о новых карантинных ограничений.

«Хорошая идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр относительно центральных органов исполнительной власти и работников центральных органов исполнительной власти, которым в „желтой“ карантинной зоне будет рекомендовано допуск на рабочее место или при наличии вакцинации, или ПЦР-теста», — отметил Немчинов.

В тему: В Украине резко упали темпы вакцинации от коронавируса.