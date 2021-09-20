Вокалист группы Oasis выпал из вертолета

Главное: Известный британский музыкант Лиам Галлахер, который был вокалистом группы Oasis, выпал из вертолета. Подробности он не рассказал.

Детали: Бывший вокалист британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер выпал из вертолета. Об этом он 18 сентября сообщил в своем Twitter-аккаунте. Также он прикрепил селфи, на котором видны кровоподтеки и пластырь на носу.

По его словам, несчастный случай произошел «прошлой ночью».

Подробностей падения музыкант не рассказал.

В комментариях один из поклонников Галлахера предположил, что тот, видимо, упал с небольшой высоты.

«100 тысяч футов, болван», — ответил артист.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021 Уильям Джон Пол Галлахер — британский музыкант, получивший известность как вокалист группы Oasis. Уильям Джон Пол Галлахер — британский музыкант, получивший известность как вокалист группы Oasis.

Группа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год.

Коллектив группы Oasis распался в 2009 году. С 2009 по 2014 год Галлахер был фронтменом группы Beady Eye.

В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.

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