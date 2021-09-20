Вокалист группы Oasis выпал из вертолета

Главное: Известный британский музыкант Лиам Галлахер, который был вокалистом группы Oasis, выпал из вертолета. Подробности он не рассказал.
Детали: Бывший вокалист британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер выпал из вертолета. Об этом он 18 сентября сообщил в своем Twitter-аккаунте. Также он прикрепил селфи, на котором видны кровоподтеки и пластырь на носу.
По его словам, несчастный случай произошел «прошлой ночью».
Подробностей падения музыкант не рассказал.
В комментариях один из поклонников Галлахера предположил, что тот, видимо, упал с небольшой высоты.
«100 тысяч футов, болван», — ответил артист.
Группа была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год.
Коллектив группы Oasis распался в 2009 году. С 2009 по 2014 год Галлахер был фронтменом группы Beady Eye.
В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.
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