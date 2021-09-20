Стало известно, сколько людей, госпитализированных с коронавирусом в Украине, не получили вакцину

Главное: Более 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине не получили вакцину. Такие данные обнародовал главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Детали: Главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин заявил, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в стране не получили вакцину. Такая тенденция наблюдается последние три месяца. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

«По данным Электронной системы здравоохранения на протяжении последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине — вакцинированные», — рассказал Кузин.

Он добавил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось в 2 раза за прошедшую неделю — с 3,3 тысячи за понедельник (13 сентября) до более 6 тысяч за пятницу (17 сентября).

В Минздраве подчеркивают, что в зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например, медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

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