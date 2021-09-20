Коронавирусный карантин в стране продлили до конца года

Главное: Коронавирусный карантин в Украине продлен. Он будет действовать минимум до конца года.
Детали: Коронавирусный карантин в Украине продлили до конца 2021 года. Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Соответствующее решение в понедельник, 20 сентября, приняло правительство.
Отмечается следующее: «На заседании Кабинета министров было принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря».
В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что эпидемическая ситуация в стране контролируется.
Чиновник сказал: «Мы фиксируем рост числа новых случаев коронавируса, но благодаря вакцинации имеем запас прочности. Медицинская система готова реагировать на новую волну».
По его словам, «лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности».
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