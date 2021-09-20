Коронавирус в Украине: уже в среду страна может «пожелтеть»

Главное: Украина может оказаться в желтой карантинной зоне. Решение примут во вторник.

Детали: Уже во вторник, 21 сентября, Украину могут перевести в желтую зону адаптивного карантина. Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом.

В пресс-службе Кабинета министров сообщается, что действовать она может начать со среды, 22 сентября.

Завтра вопросом будет заниматься Государственная комиссия по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль сказал: «Заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививку первой дозой сделали не менее 80% персонала».

Премьер-министр подчеркнул: «Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни».

В тему: Стало известно о ситуации с коронавирусом в Украине.