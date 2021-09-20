Главные новости за 20 сентября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 2 265 людей. Умерли 44 больных.

- В Украине сохраняется прохладная погода. Пройдут дожди.

- Осень пришла в Киев. Лето длилось 128 дней.

- В Украине с сегодняшнего дня вступают в силу новые карантинные ограничения. В случае введения «желтый» зоны, COVID-сертификаты у 80% посетителей заведения дадут возможность смягчить ограничения.

- Владимир Путин до сих пор находится на самоизоляции. Но чувствует он себя якобы хорошо.

- В Перми произошла стрельба в университете. В результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.