День рождения жевательной резинки: какой праздник отмечается 23 сентября 2021 года

Сегодня, 23 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День рождения жевательной резинки и Петр и Павел Рябинники.

День рождения жевательной резинки

В этот день в 1848 году американец Джон Куртис изобрел первую жевательную резинку. К сосновой смоле он добавил парафиновые ароматизаторы.

Его изобретение все еще нуждалось в усовершенствовании, в 1869 году Томас Адамс придумал жевательную резинку на основе каучука, а еще спустя два года наладил ее промышленное производство.

Петр и Павел Рябинники

Народно-христианский праздник Петр и Павел Рябинники. Этот день связан с именами христианских святых Петра и Павла.

Святитель Павел из Никеи резко выступал против гонений христиан. Он не побоялся проводить проповеди в своей общине, призывая к единению против иконоборцев. За свою проповедническую деятельность мужчина был казнён язычниками. Епископ изображается на иконах в виде почтенного старца с книгой в руках.

О Петре информация не сохранилась. Известно лишь, что он также жил в Никее и был епископом. И также мужчина был казнён за проповеди, изобличающие язычество. 23 сентября иногда называли именинами рябинки.

В народе в этот день было принято собирать её плоды, оставляя чуть-чуть на дереве в качестве угощения птицам. Рябина к этому моменту уже становилась сладкой из-за заморозков. Люди обязательно несколько гроздьев вешали на окна и под крышу жилища в качестве защиты от дурного глаза и болезней.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- в 1932 году в результате объединении частей арабского королевства, образовано единое государство Саудовская Аравия;

- День собак в политике США;

Международный день жестовых языков;

- в 2008 году вышла первая версия операционной системы Android.