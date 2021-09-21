Эксперты поспешили похоронить «Динамо» и «Шахтер» в Лиге чемпионов

Главное: «Динамо» и «Шахтер» не выйдут из своих групп Лиги чемпионов. Прогноз дали эксперты.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в их группах Лиги чемпионов. Напомним, в стартовом матче киевляне сыграли вничью с «Бенфикой» (0-0), а «горняки» проиграли «Шерифу» (0-2).

Специалисты отводят динамовцам лишь четвертое место в квартете Е, ставя на квалификацию из группы 8 к 1. Первое место отдают «Баварии» (1,03 к 1), на второй позиции видят «Барселону» (1,4 к 1). Португальцам пророчат третью позицию (3 к 1).

«Шахтер» же, несмотря на стартовый провал, видят на третьей позиции в группе D, ставя на квалификацию команды 6 к 1. Молдавскому клубу, который добыл сенсационную победу, отводят последнее место (13 к 1). Лидерами являются «Реал» (1,02 к 1) и «Интер» (1,14 к 1).

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