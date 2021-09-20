На Донбассе произошло первое более чем за год землетрясение

Главное: Землетрясение произошло на Донбассе. Магнитуда составила 3,3 балла.

Детали: В 5-21 утра воскресенья, 19 сентября, в двенадцати километрах от Доброполья (Донецкая область) произошло землетрясение. Об этом информирует Главный центр специального контроля.

Магнитуда подземных толчков составила 3,3 балла по шкале Рихтера.

Сообщается, что в последний раз землетрясение на Донбассе фиксировалось более тринадцати месяцев назад – 7 августа 2020 года, когда магнитуда составила 2,9 балла.

О каких-либо последствиях, в том числе разрушениях, не сообщается.

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