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Новости > Сербский епископ призвал дать каноническую оценку действиям Варфоломея в Украине

Сербский епископ призвал дать каноническую оценку действиям Варфоломея в Украине

Александра Кудрявцева
20.09.21 12:23
154
Сербский епископ призвал дать каноническую оценку действиям Варфоломея в Украине

Главное: Действия Константинопольского Патриарха являются воплощением тенденции, которая развивается в рамках новой теории неопапизма.

Детали: Об этом сказал епископ Сербской Православной Церкви Ириней во время выступления на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает patriarchia.ru.

«Автокефалия», данная украинским раскольникам — это вообще не автокефалия и даже не автономия. Те права, та свобода, которыми пользуется, например, Украинская Православная Церковь как автономная и самоуправляемая Церковь в рамках Русской Православной Церкви, или какие наша Сербская Церковь давала в свое время раскольникам Северной Македонии (они приняли предложенное, потом отказались принять), — это гораздо глубже, шире и серьезнее, чем та будто бы автокефалия, что была дана раскольникам. В данном им «томосе» не только предполагаются многочисленные ограничения — там прямо говорится, что они своей властью, начальством, главой должны считать Константинопольского Патриарха. Особенно жаль, что в этом «томосе» уже не упоминается Господь Христос как Глава Церкви, как в более ранних томосах, и говорится о том, что Константинопольский Патриарх является на земле главой Церкви. Конечно, это совершенно неприемлемо и недопустимо для православной совести и означает ревизию Евангелия, ревизию Нового Завета«, — отметил епископ Бачский Ириней.

Владыка подчеркнул, что необходимо искать выход из глубокого кризиса в мировом Православии, который обусловлен «геополитическими факторами, внешним давлением и вмешательством западных сил».

«Выход вижу, с одной стороны, в том, чтобы освобождаться, по возможности полностью, от любого внешнего влияния и давления. Нам всем известно, что не только украинская власть [оказывала давление] в то время, когда раскольники были признаны автоматически, одним росчерком пера, не только настоящими иерархами (чего не было и нет до сих пор), но сразу же автокефалией — это беспрецедентное явление в истории Церкви. Всякого влияния властей — и внутреннего, и внешнего, в том числе в условиях давления, надо стойко избегать, сопротивляться ему, пример чему показала Русская Православная Церковь в течение 70-летнего советского периода своей истории: они никогда не поклонилась другому царю, кроме Царя Небесного, и никакому государю, кроме Господа. И это пример для нас всех», — отметил владыка.

По мнению епископа Иринея, необходимо развивать «истинно православные, святоотеческие понятия и идеи об автокефалии, соборности и первенстве (это триптих, органически связанный между собой), в отличие от внутренней идеологизации, абсолютизации, которую создает Константинополь, некой внутренней секуляризации понятия автокефалии и вообще потери подлинного церковного самосознания, без которого мы не можем идти вперед».

Владыка выразил мнение, что если раскол в мировом Православии, вызванный действиями Константинополя, продлится долго, то это может привести в новому, большому расколу между Православными Церквями.

В тему: Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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