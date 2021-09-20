Кадырова «неожиданно» переизбрали главой Чечни: его результат умилил соцсети

Главное: В Чечне прошли выборы главы республики. Победил Рамзан Кадыров.

Детали: В Чечне состоялись выборы главы республики. Тут, как и предполагалось, победил Рамзан Кадыров, который занимает свой пост с 2011 года.

Его выдвинула партия «Единая Россия».

Результат 45-летнего политика умилил социальные сети: по итогам обработки 100% протоколов стало известно, что он набрал 99,7% голосов избирателей.

Его конкуренты Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия – За правду» получил 0,15% голосов, а представитель КПРФ Халид Накаев – 0,12%.

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