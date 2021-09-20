На окраине Киева жертвой ДТП стала молодая девушка

Главное: В Киеве произошло ДТП. Погибла молодая девушка.

Детали: 22-летняя девушка, стоявшая на остановке общественного транспорта в Киеве, стала жертвой ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Информируется, что инцидент произошел на пересечении Кольцевой дороги и улицы Газопроводная.

Сообщается, что тут столкнулись Volkswagen и Chevrolet.

Отмечается, что Volkswagen совершал поворот, а Chevrolet на большой скорости несся от КПП «Гостомель». После удара автомобиль потерял контроль, после чего произошел наезд на девушку, которая стояла на остановке под зонтиком. Увы, она погибла на месте.

Сами водители не пострадали.

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