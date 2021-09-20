В Киево-Печерской лавре в праздник Рождества Богородицы состоится 6 литургий

Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре завтра, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, состоятся шесть Божественных литургий.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua , в Крестовоздвиженском храме Литургия начнется в 06.30; в Трапезном храме — в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — в 08.00; в Успенском соборе — в 08.30; в храме Рождества Пресвятой Богородицы — в 07.30 и в храме преподобного Сергия Радонежского — в 09.40.

Накануне праздника, сегодня вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в Трапезном храме — в 16.30, в Успенском соборе — в 17.00.

*** Рождество Богородицы — первый двунадесятый праздник в новом церковном году.

В этот день все православные христиане стараются прийти на праздничные богослужения и приобщиться Святых Христовых Таин.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица появилась на свет от праведной четы: Иоакима и Анны. Долгое время у благочестивых супругов не было детей. В те времена считалось, что если супруги бездетны, значит, они прогневали Господа.

Иоаким и Анна не переставали надеяться на Бога и горячо молились о том, чтобы Он послал им чадо, несмотря на их преклонный возраст.

Молитвы праведников были услышаны Небесным Отцом: Ангел Господень возвестил супругам, что у них родится Дочь Благословенная выше всех земных дочерей. По воле Бога так и произошло.

Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.