Стало известно, в каких регионах Украины превышен уровень госпитализации

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. В одиннадцати областях превышен уровень госпитализации.

Детали: Ситуация с коронавирусом в нашей стране усугубляется. В министерстве здравоохранения говорят, что в одиннадцати областях Украины превышен уровень госпитализации.

Уточняется, что по стране динамика госпитализаций составляет 50,7%.

Норма должна составлять не более 50%.

Что касается того, где уровень превышен, то это такие области: Винницкая – 54,9%, Волынская – 50,7%, Днепропетровская – 75,2%, Житомирская – 56,3%, Закарпатская – 52,3%, Луганская – 69,6%, Николаевская – 72,3%, Ровенская – 87,2%, Сумская – 61%, Харьковская – 75,2% и Черкасская – 72,6%.

В тему: Стало известно о ситуации с коронавирусом в Украине.