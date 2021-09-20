Украинцам рассказали, где в ближайшие дни ожидаются наводнения

Главное: В Украину пришли дожди. Ожидаются подтопления.

Детали: Из-за пришедших дождей в Украине ожидаются подтопления. Об этом говорят в ГСЧС.

Специалисты говорят, что прогнозируется подъем уровня воды в реках.

Отмечается, что в ближайшие два дня, 20 и 21 сентября, на реках бассейна Припяти возможно повышение уровня воды до полуметра. Уточняется, что в створе поста Речица Волынской области возможно достижение отметки выхода воды на пойму с частичным затоплением пастбищ. Тут уже объявлен первый уровень опасности.

Также информируется, что на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается продолжение повышения подъема уровней воды до 0,7 метров над уровнями без негативных последствий.

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