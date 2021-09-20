Коронавирус в Украине: 2 265 заболевших и 44 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 2 265 людей. Умерли 44 больных.

Детали: Стало известно о ситуации с коронавирусом в Украине. Данные на понедельник, 20 сентября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 2 265 людей. Госпитализация понадобилась для 1 255 больных, а выздоровели 565 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 13 058, ИФА – 2 011, а экспресс - тестами – 9 723.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (218) и Черновицкой (200) областях, а также в Киеве (183).

Умерли 44 больных. За все время скончались 54 919 человек.

С начала пандемии заболели 2 350 646 людей, а выздоровели 2 231 417 человек.

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