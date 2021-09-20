В Киеве на детской площадке зарезали женщину

Главное: В Киеве на Борщаговке на детской площадке одной из многоэтажек произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В итоге была убита женщина.

Детали: В воскресенье, 19 сентября, утром в Киеве на Борщаговке (Святошинский район города) случилось убийство во дворе девятиэтажки на улице Гната Юры. Об этом сообщает «Голос».

Конфликт, переросший в поножовщину, начался с распития алкогольных напитков.

Компания собралась на спортивно-игровой площадке возле дома. Внезапно между знакомыми началась ссора.

Кто-то из группы людей достал нож и нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Полицейским удалось задержать мужчину, который может быть причастен к убийству. Остальных участников событий сейчас разыскивают.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивали местных жителей, которые стали свидетелями инцидента. На данный момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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