Трагедия на Донетчине: дети задохнулись, закрывшись во время игры в сундуке

Главное: В Донецкой области в домашнем сундуке нашли трупы 10-летней девочки и ее 7-летнего братика. Причина смерти — асфиксия, вследствие нехватки кислорода.

Детали: В селе Никольское, что в Донецкой области, произошла трагедия. Местная жительница сообщила об исчезновении малолетних дочери и сына. Впоследствии их нашли в старом сундуке без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Местная жительница обратилась в полицию 18 сентября в 18:30. Она с мужем поехала работать на поле, а когда вернулись, 10-летней дочери и 7-летнего сына нигде не было.

41-летняя мать уточнила, что дети находились в доме одни. В полиции пояснили, что эта семья состоит на учете в социальных службах. С родителями уже несколько раз проводили беседы из-за злоупотребления ими алкоголем и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Однако случаев, когда дети убегали из дома, не было.

После обращения матери в село прибыли правоохранители из Волновахи и Угледара. К поиску детей привлекли кинологическую службу, автомобильные патрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах. Правоохранители пообщались с соседями семьи и другими жителями села, проверяли заброшенные здания, недостройки, водоемы и лесополосы.

Правоохранители обратили внимание на старый сундук в одной из комнат дома. Детей нашли внутри без признаков жизни. Предварительно дело квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Однако полиция рассматривает различные версии о гибели братика и сестрички.

По словам главы полиции в Донецкой области Артема Кисько, дети, оставшись дома без взрослых, вероятно, сами залезли в сундук. Якобы он захлопнулся на замок, когда они играли внутри. Причина смерти — асфиксия (удушение), вследствие нехватки кислорода.

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