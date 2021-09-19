УПЦ проведет круглый стол к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве

Главные новости за 17 сентября 2021 года
В Украине официально разрешили комбинировать вакцины: названо главное условие
В Одессе мужчина грозился взорвать гранату в школе
На матче Лиги чемпионов в Киеве «слуги народа» встретились с хозяевами
Сегодня Украину будет серьезно штормить
За сутки в Украине зафиксировано более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Впервые за 4 месяца
В школах Киевской области дистанционки не будет. Их будут закрывать
В Минздраве объяснили, почему растет заболеваемость коронавирусом в Украине
Луганская «Заря» очень неудачно начала выступления в Лиге конференций
Главные новости за 16 сентября 2021 года