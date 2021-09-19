На Одесчине освятили новый храм УПЦ

Главное: На Одесчине в селе Оксамитное Болградского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Агафангел поздравил жителей с освящением храма и вручил церковные награды благотворителям и активным участникам восстановления святыни.