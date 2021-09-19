Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви пройдут 5 дней крестным ходом из Киева в монастырь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее Житомирской области.

Начало крестного хода 2 октября от столичного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

7 октября паломники прибудут в ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее поселка Чоповичи Малинского района Житомирской области, где будет совершена праздничная Божественная литургия.

В течение пяти дней участники молитвенного шествия будут читать акафисты, а также молиться о мире в Украине.

Монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери был основан в 2001 году общиной сестер милосердия при киевском храме Святителя Михаила.