Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов

Главное: Из-за порывов ветра, дождя и грозы более тридцати населенных пунктов в Украине остались без света. Лидер по этому показателю — Сумская область.

Детали: В Украине в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 32 населенных пункта. О последствиях непогоды сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области без света 18 населенных пунктов, в Николаевской — 8, в Черниговской — 6.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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