Международный день мира: какой праздник отмечается 21 сентября 2021 года

Сегодня, 20 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Международный день мира и Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день мира

Организацией Объединенных Наций принято решение установить один день, когда во всем мире не прозвучало бы ни одного выстрела и не погиб или не был ранен ни один мужчина, женщина или ребенок.

Своим появлением международный день мира обязан резолюции 36/07, которая была принята на проходившей в 1981 году Генеральной Ассамблеи ООН. Изначально этот международный праздник было решено отмечать каждый третий вторник сентября, когда открывалась сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На проходившей в 2001 году 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принято решение об изменении дня празднования этого торжества. Проголосованная большинством голосов специальная резолюция №A/RES/55/282 утвердила начиная с 2002 года.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождение Девы Марии относится к двунадесятым праздникам, одним из двенадцати важнейших после Пасхи. Появление на свет матери Иисуса Христа - великое событие для всех верующих, ведь оно совершилось для спасения человечества и приобщения к вечной жизни.

Празднование установилось в христианстве не сразу. Достоверно определено, что в месяцесловах V века нет упоминаний Богородичного праздника. Официальное введение произошло по воле императора Маврикия в конце VI столетия. Но только спустя несколько веков стало особенно торжественным, с всенощным бдением и особой службой.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День независимости Армении;

- День нулевой эмиссии;

- Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера;

- В 1937-м году впервые издан роман британского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно».