В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

Главное: В испанском городе Бенидорм украинка сорвалась с 30-метровой высоты в море. Она пыталась сделать селфи на так называемом балконе Европы.

Детали: В Испании украинская туристка сорвалась со скалы и упала в море со смотровой площадки замка в городе Бенидорм, который также называют балконом Европы. Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, 26-летняя девушка пыталась сделать селфи, сидя на перилах, и сорвалась с 30-метровой высоты.

Сообщается, что инцидент произошел еще во вторник, 14 сентября, когда она посещала достопримечательность в компании своего друга.

Местные спасатели сумели вытащить из воды украинку, несмотря на сильный шторм. После этого они провели девушке реанимационные мероприятия, после чего потерпевшую доставили в порт Бенидрома.

Там пострадавшей провели кардиологические манипуляции, восстановив ее жизненно важные функции.

Украинка госпитализирована в реанимацию городской больницы Аликанте. Ее состояние оценивается как критическое.

В свою очередь городской совет Бенидорма сообщил, что не располагает информацией о происшествии на смотровой площадке, которую ежегодно посещают десятки тысяч туристов.

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