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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех

Александра Кудрявцева
18.09.21 14:45
260
Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех
Главное: Когда человек осуждает себя и просит у Бога прощения, то это полезно для него, это полезно для его духовной чистоты, для его духовного совершенства и для его спасения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Предстоятель УПЦ пояснил, что осуждение – это навешивание другим людям негативных ярлыков: «Например, говорим, что тот – пьяница, тот – вор и тому подобное».
 
Он отметил, что, по словам святых отцов, человек судит о других людях в меру своей личной испорченности. В подтверждение этого Блаженнейший привел следующий пример. 
 
«Как-то ночью шел один человек, он очень спешил. Блудник, увидев, что человек спешит ночью по улице, сказал: «Это, наверное, блудник, он спешит ночью к женщине». Увидел этого человека вор и сказал: «Это, наверное, вор, он спешит ночью, чтобы что-то украсть, потому что ночью удобнее». Увидел этого человека благочестивый и сказал: «Наверное, этот человек спешит на молитву, потому что ночью молитва сильная». А на самом деле этот человек ни на свидание, ни на кражу, ни на молитву не спешил. Он просто работал во вторую смену и возвращался поздно домой, а поскольку ночью улицы пустынны, от страха он шел быстрым шагом», – рассказал Митрополит Онуфрий.
 
 
По словам архипастыря, многие не считают, что осуждение – это большой грех, ведь это не убийство и не ограбление. «Но на самом деле осуждение - очень вредный грех для человека, потому что, по мнению святых отцов, грех осуждения забирает мир и покой из души», - добавил он.
 
Блаженнейший рассказал, что всем, когда мы учились в школе, хотелось почувствовать себя в кресле учителя. Часто на переменах, как вспомнил владыка, и он садился в учительское кресло, но при этом чувствовал себя некомфортно и стыдился своего поступка, переживая, что учитель застанет его врасплох в своем кресле.
 
«Когда осуждаем других людей, то садимся даже не в кресло учителя, а в кресло Творца и Судьи Вселенной. Судить всякое творение может только Бог, который нас создал, и перед лицом которого живем. Если человек сделал что-то неладное, согрешил, упал, – Бог в силах его исправить. Но когда видим человека, который согрешил, и начинаем его осуждать, то садимся в кресло Судьи Вселенной – от этого теряем мир и спокойствие души», – добавил Митрополит Онуфрий.
 
Предстоятель напомнил, что, по учению святых отцов, «даже если знаем, что человек действительно согрешил, должны сказать себе: «Он перед Богом упал, и Бог в силах его поднять. А если я буду его осуждать, то покажу тем самым, что имею в себе этот грех. Он завтра покается, а я, осуждая его, буду отвечать за этот грех на Божьем суде»».
 
Есть только один случай, когда осуждение является полезным для человека, как подчеркнул Блаженнейший, - когда осуждаем не ближних, а себя: свои неправильные шаги, неправильные действия, неправильные мысли.
 
«Когда человек осуждает себя и просит у Бога прощения, то это полезно для него, это полезно для его духовной чистоты, для его духовного совершенства и для его спасения», – подытожил он.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле праздника чуда Архистратига Михаила в Хонех.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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