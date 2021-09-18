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Новости > Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке

Александра Кудрявцева
18.09.21 14:20
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Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке
Главное: В Москве состоялась презентация сборника «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. 1676-1686 гг. Исследования и документы».
 
Детали: Издание, подготовленное Церковно-научным центром «Православная энциклопедия», стало историко-каноническим ответом на события, связанные с решениями Константинопольского патриархата по Украине, который «отменил» синодальное решение 1686 года о переходе Киевской митрополии в юрисдикцию РПЦ и предоставил автокефалию украинским раскольникам, сообщает сайт ОВЦС МП.
 
В издание включили 246 документов, 200 из которых ранее не публиковались.
 
Как отметил глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев), это наиболее полное собрание документов по истории воссоединения Киевской митрополии с РПЦ, которое в том числе содержит свидетельства иерархов, духовенства, монашествующих и мирян того времени.
 
«Корпус изданных документов лишний раз доказывает, что ни в переговорах русских дипломатов с Константинопольским патриархатом по вопросу о передаче Киевской митрополии, ни в переписке со Священноначалием и политическим руководством Левобережья, ни в самих документах Константинополя, подтверждающих эту передачу, не было и речи о ее якобы временном или ограниченном характере. Лишь в 2018 году, накануне своего незаконного вторжения в Украину, Константинополь предпринял попытку пересмотреть акт 1686 года и объявить его якобы временно, ввиду крайней необходимости, предоставленным разрешением Московскому Патриарху на рукоположение митрополитов Киевских. При этом современные исторические аргументы Фанара вызывают, по меньшей мере, недоумение», — констатировал митрополит Иларион
 
По мнению главы ОВЦС МП, возможность свободной и объективной научно-исторической дискуссии, от которой Константинополь прямо отказался в 2018 году, сегодня все еще сохраняется, и «нам известно, что подобного рода издание — пусть даже менее фундаментальное и представительное — готовится при поддержке Константинопольской Патриархии. Я рад, что наше издание дало толчок дискуссии — какой бы пристрастной ни была реакция наших оппонентов — на важнейшую не только для истории Русской Церкви, но и для единства всего мирового Православия тему».
 
Посредством видеосвязи к участникам презентации также обратился заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, который отметил важность издания и огромную работу по его подготовке. Спикер УПЦ сообщил, что сборник уже был представлен в Киеве и вызвал большой интерес не только на уровне специалистов, но и на уровне церковного народа.
 
«Прошло более двух лет с трагических событий. Сейчас, когда страсти поутихли и улеглись, пришло время спокойно осмыслить кризисные темы в межправославных отношениях, экклезиологические вопросы, идти именно по церковному, а не по политическому пути. Это действительно очень важно. Церковная история продолжается. И надо решать проблемы, которые назрели», — подчеркнул священнослужитель УПЦ.
 
В тему: Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископа, духовенства и верующих.
 

Тэги: РПЦ, УПЦ

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