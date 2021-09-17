Главные новости за 17 сентября 2021 года

— На матче Лиги чемпионов в Киеве собралась большая группа бывших и нынешних политиков, чиновников и депутатов. По данным СМИ, компанию им составили бизнесмены, в частности, Игорь Коломойский.

— Минздрав Украины официально разрешил комбинировать в любом порядке вакцины от Pfizet и Moderna. Междозный интервал должен составлять не менее 28 дней.

— В Украине растет заболеваемость коронавирусом. Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, с чем это связано и заявил, что рост заболеваемости был прогнозируемым.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 6624 человека. Это один из крупнейших с середины мая суточных показателей.

— Глава Киевской ОГА Василий Володин заявил, что дистанционного обучения в школах Киевской области не будет. В случае необходимости учебные заведения будут закрыты.

— В Черновицкой области мужчина до смерти забил рыжего кота. Свои зверства он снял на видео и выложил в социальные сети.

— Сотрудники райадминистрации на Николаевщине вместо ремонта завесили дырку на потолке флагом Украины.

— Нашествие белой американской бабочки угрожает сотням видов растений в Волынской области. По данным местных властей, у нее нет естественных врагов и за ночь она способна уничтожить дерево.

— В Киеве осудили 45-летнего эксгибициониста, который показывал свои гениталии маленьким девочкам в коридорах столичных поликлиник.

— Жителей ОРДЛО с российскими паспортами свозят автобусами в Ростовскую область для голосования на парламентских выборах в Госдуму РФ. По данным правозащитника Павла Лисянского, это происходит организованными группами по 30 человек в соответствии с заранее разработанной схемой.

— Несмотря на то, что Единый день голосования в РФ в этом году назначен на 19 сентября, выборы в Государственную думу и ряд местных законодательных собраний начались уже сегодня.

— Девизом зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, стала фраза «Вместе ради общего будущего». Когда-то провести это соревнование в Украине хотел президент Виктор Янукович.

— По данным Организации Объединенных Наций, изменение климата поражает планету все сильнее и раньше, чем ожидалось, а попытки ее замедлить все еще не являются надлежащими.