Опубликовано новое видео с Гео Леросом — за $10 000 организовывал информатаку против депутата Киевсовета

Народный депутат Гео Лерос, предположительно, может быть причастен к организации информационной атаки против депутата Киевского городского совета Михаила Терентьева (фракция «Солидарность»). Видео со скрытой камеры наблюдения, на котором запечатлен человек, похожий на Лероса, в момент получения $10 тысяч, опубликовал «Обозреватель».

Судя по голосу за кадром, запись была сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров Киева.

«А уже на следующий день Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где похожий на Терентьева человек обсуждает с посредником вопрос покупки голосов избирателей в столице. Также нардеп поднял эту тему в эфире одного из телеканалов», — пишет издание.

Спустя несколько дней Лерос снова пришел к заказчику с отчетом о проделанной работе.

«Обозреватель» также напоминает, что ранее в сети было опубликовано видео, на котором Гео Лерос для того, чтобы обвинить в поджоге своего автомобиля Офис президента, обсуждал план инсценировки поджога и получал конверт с суммой, в три раза превышающей стоимость сгоревшего Mersedes.

Эта запись была приобщена к материалам следствия, но тогда Лерос заявил о сфабрикованности видео и обвинил в этом киевского бизнесмена Вадима Столара.