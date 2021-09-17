В Украине официально разрешили комбинировать вакцины: названо главное условие

Главное: Минздрав Украины официально разрешил комбинировать в любом порядке вакцины от Pfizet и Moderna. Междозный интервал должен составлять не менее 28 дней.

Детали: Министерство здравоохранения Украины разрешило комбинированное применение вакцин от коронавируса производства компаний Moderna и Pfizer. Как сообщается на официальном канале ведомства в Telegram, комбинировать препараты на первом и втором этапах вакцинации допускается в любом порядке.

При этом интервал между дозами должен составлять не менее 28 дней.

Решение основывается на выводах Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, согласно которым можно проводить вакцинацию разными препаратами, относящимися к мРНК-вакцинам (как Pfizer и Moderna).

В тему: В середине 2021 года главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что эксперты изучают вопрос комбинирования вакцин в Украине.