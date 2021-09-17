Митрополит Иларион назвал причину кризиса в мировом Православии

Главное: Попытки Фанара утвердить свою единоличную власть в Церкви лежат в основе межправославных кризисов в Поместных Церквях.

Детали: Об этом председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит й Иларион (Алфеев) сказал на конференции «Мировое Православие: первенство и соборность в свете православного вероучения», сообщает patriarchia.ru.

По его словам, Фанар без согласования с другими Церквями вмешался в раскол в Украине и спровоцировал беспрецедентные гонения на единственную каноническую Церковь страны.

«В результате создалась беспрецедентная ситуация, когда Церковь, имеющая более 12 тысяч приходов, более 250 монастырей, представляющая собой самую многочисленную религиозную общину Украины, была объявлена Константинополем как бы „несуществующей“, а ее законные права и даже наименование всеми правдами и неправдами пытаются передать раскольникам», — отметил митрополит Иларион.

Архиерей подчеркнул, что назвать действия патриарха Варфоломея в Украине «исцелением раскола» невозможно, а поддерживающие признание ПЦУ также поддерживают неограниченную власть Константинопольского патриархата.

«Теперь, всякий, кто признает легализацию украинского раскола и новосозданную Православную церковь Украины, автоматически признает и то, что Константинопольский патриарх обладает ничем и никем не ограниченной властью во Вселенской Православной Церкви: он может по собственному усмотрению и не считаясь ни с кем отменять исторические договоренности трехсотлетней давности, объявлять епископами лиц, никогда не имевших архиерейской хиротонии, росчерком пера провозглашать многомиллионную Церковь „несуществующей“ и так далее», — сказал глава ОВЦС.

В тему: На Днепропетровщине освятили новый храм УПЦ.