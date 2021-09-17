Киевские школы будут работать в «желтой» зоне карантина. Показатели вакцинации подтянули

Главное: Во всех столичных школах показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%. Эту цифру подтянули за последнюю неделю.

Детали: Все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения «желтой» зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Показатели вакцинации в школах подтянули за последнюю неделю.

Лидерами прививок педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более чем на 85%.

«Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее чем 0,1%, а среди учащихся — 0,004%», — сообщили в КГГА.

В тему: В школах Киевской области дистанционки не будет. Их будут закрывать.