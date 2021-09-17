Священнику УПЦ необходима помощь на лечение

Главное: Протоиерею Иоанну Стець, клирику храма иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в Вишневом поставили диагноз: назофарингиальная плоскоклеточная карцинома (рак носоглотки).

Детали: Для лечения необходимо 480 тыс грн, сообщает Центр информации УПЦ.

«В конце февраля 2020 года у меня был обнаружен рак носоглотки 3 стадии, в марте-мае того же года прошел лечение (облучение и химиотерапию). Казалось, что все прошло. Прошло чуть больше года и произошел рецидив, необходимо повторное, очень сложное лечение», — поделился отец Иоанн.

Начало лечения запланировано на начало следующей недели.

Помочь можно, перечислив средства по реквизитам, указанным здесь.

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