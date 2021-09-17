За сутки в Украине зафиксировано более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Впервые за 4 месяца

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заболели 6624 человека. Это один из крупнейших с середины мая суточных показателей.

Детали: По состоянию на 17 сентября в Украине выросла заболеваемость на коронавирус — 6624 новых случая в сутки. Среди инфицированных 677 детей и 105 медработников. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, также за последние сутки госпитализировано 1 тыс. 568 человек, зарегистрировано 99 летальных случаев.

Суточный показатель заболеваемости один из крупнейших с середины мая. 15 мая 2021 года было зафиксировано 6796 инфицированных, после этого пошел спад.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человека, из них 2 228 543 выздоровели, летальных случаев — 54750.

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