В США нашли связь между TikTok и беспорядками в Капитолии

Главное: Американские экстремисты и сторонники Дональда Трампа с 2019 года использовали социальную сеть TikTok для организации нападения на Капитолий. По данным Министерства национальной безопасности США, они также намеревались пробраться в Белый дом через систему туннелей.

Детали: Пользователям социальной сети TikTok предлагали взять огнестрельное оружие на штурм Капитолия и рассказывали, как попасть в Белый дом через подземные туннели накануне событий 6 января. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет Министерства национальной безопасности США, экстремисты используют платформу для вербовки сторонников с октября 2019 года.

Некоторые пользователи TikTok также пропагандируют насилие и предлагают разные способы нападения.

При этом МНБ не уточнило, как именно экстремистам удается обходить ограничения, которые платформа накладывает на подобный контент. Как правило, его удаляют.

В тему: 6 января 2021 года в Вашингтоне вспыхнули массовые беспорядки в районе административных зданий. Сторонники президента США Дональда Трампа выступили против результатов выборов, на которых победил его соперник Джо Байден, и ворвались в Капитолий.