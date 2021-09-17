Первоклассник, не проучившись и месяц, «заминировал» школу на Полтавщине

Главное: В Полтавской области первоклассник «заминировал» гимназию. Родителю малолетнего шутника выписали штраф.

Детали: 16 сентября в Полтавской области 6-летний ученик начальной школы Рассошенской гимназии позвонил в полицию и сообщил, что заложил в здании взрывчатку. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины, прибывшие на место взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа эвакуировали учеников и персонал.

Помещение гимназии и прилегающую территорию тщательно обследовали. Но, к счастью, информация не подтвердилась — специалисты не нашли никаких взрывоопасных предметов.

На одного из родителей школьника составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Ему грозит штраф до 1700 грн.

В тему: 3 ноября 2020 года в Кривом Роге ученик 4 класса одной из школ Довгинцевского района «заминировал» школу, чтобы сорвать уроки.